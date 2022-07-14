Milas zeytinyağına bir ödül de İsrail’den

Uluslararası Terraolivo Zeytinyağı Yarışmasında ’altın prestij’ ödülü Milas’ın oldu. Mayıs ayında İtalya’da düzenlenen uluslararası zeytinyağı yarışmasında erken hasat, soğuk sıkım organik zeytinyağı ile kazandığı altın madalyadan sonra bu kez de İsrail’de yapılan yarışmada ’altın prestij’ ödülü Milas’ın oldu.

5 kıtadan toplam 17 ülkeden yüzlerce zeytinyağı markasının katıldığı yarışmada Milas’tan katılan Akarca Çiftliği, en iyi ilk 10 zeytinyağı arasına adlarını yazdırmayı başardılar. 2010 yılından bu yana “mükemmelliği ödüllendirmek” ilkesiyle İsrail’de düzenlenmekte olan Terraolivo Yarışmasına katılan zeytinyağları “uluslararası altın şampiyonluk kupası”, “kendi ülkelerinin en iyisi”, “en iyi ilk 10 zeytinyağı”, “altın büyük prestij ödülü” ve “altın prestij ödülü” dallarında değerlendirilerek ödüllendiriliyor.

Öte yandan Türkiye’nin AB’den coğrafi işaretli ilk ve tek zeytinyağı olan Milas zeytinyağını mayıs ayında İtalya’da düzenlenen EVOO 100C Uluslararası Zeytinyağı Yarışmasında başarıyla temsil ederek “erken hasat, soğuk sıkım, organik” dalında Milas’a altın madalya kazandıran Akarca Çiftliği, bu kez de İsrail’den altın madalya ile dönüyor. Firmanın memecik zeytinlerinden erken hasat, soğuk sıkım yöntemiyle elde edilmiş Milas zeytinyağı ile yarışmaya katıldığı belirtildi.