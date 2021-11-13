Milas Zeytin Hasat Şenliği başladı

Muğla’nın Milas ilçesinde bu yıl 7.’si düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği, kortej yürüyüşü ile başladı.

Geçtiğimiz yıl Kovid-19 pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemeyen, Milas’taki kurumların işbirliği ile bu yıl 7’ncisi düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği, davul zurna eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşü ile Baltalı Kapı’dan hareket edilerek başladı.

Kortej yürüyüşüne Muğla Valisi Orhan Tavlı, İYİ Parti Milletvekili Metin Ergun, CHP Milletvekilleri Mürsel Alban, Burak Erbay ve Suat Özcan, AK Parti Milletvekilleri M. Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Gerçekleşen kortej yürüyüşü sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Halk oyunu gösterileri ve protokol konuşmalarının ardından stantlar gezildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Zeytin Hasat Şenliği’nde yaptığı konuşmada, “Tarihin her döneminde pek çok medeniyet tarafından, şifa kaynağı olarak görülen, umudun, bolluğun, mutluluğun sembolü olan zeytin, binlerce çiftçimizin ana geçim kaynağıdır” dedi. Vali Tavlı konuşmasının devamında, Milas Zeytinyağı’nın Avrupa Birliği tarafından verilen Uluslararası Coğrafi İşarete sahip ilk ve tek Türk zeytinyağı olduğunu ifade etti.

Kurudere Mahallesi’nde yapılacak zeytin hasadı ve sıkımı sonrasında şenliğin ilk gün programı, Atapark’ta Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek söyleşi ve müzik dinletisinin ardından Gece Yolcuları konseriyle sona erecek. Zeytin Hasat Şenliği’nin 14 Kasım Pazar günkü bölümünde ise fotoğraf sergisi, ödül töreni, söyleşiler, yemek yarışması, müzik dinletisi gibi birbirinden keyifli etkinlikler yer alacak. Şenlik programı Atapark’ta saat 20.00’de düzenlenecek Melek Mosso konseri ile sona erecek.