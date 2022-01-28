Milas, Yörük Yaren Gecesi ile şenlendi

Anadolu Yörük Türkmen Federasyonu ve Milas Yörük Obaları Kültür Derneği tarafından ilçemizde Yörük Yaren Gecesi düzenlendi.

Milas Yörük Obaları Kültür Derneği’nin ev sahipliğinde, derneğe ait Yörük Çadırı’nda Yörük Yaren Gecesi etkinliği gerçekleştirildi. Yöresel oyunların oynandığı ve türkülerin seslendirildiği yerel televizyon kanallarından da canlı yayınlanan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Erkan Turgut; “Anadolu Yörük Türkmen Federasyonu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz gecemize hoş geldiniz. 4 yıl önce ben değil biz diyerek çıktığımız bu yolda kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün de hep birlikte güzel bir yaren gecesi düzenliyoruz” dedi.

Düzenlenen etkinliğe katılan Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Böyle güzel bir organizasyonda bulunmaktan dolayı gurur ve onur duydum. Yörükler, yörük kültürü Milas’ta olduğu gibi Güney Ege ve Batı Akdeniz’de sıkça karşılaşılan, bu ülkenin temel değerlerinden olan özgün ve değerli bir yapı taşı. Yüzyıllar, bin yıllar boyunca devam eden bu kültürü değerli sivil toplum kuruluşlarının eliyle gelecek nesillere aktarmak için bu gibi organizasyonlara da ihtiyaç var. Bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen, anlamlandıran başkanıma, katkıda bulunanlara, katılan konuklara teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından gece boyunca yöresel türküler seslendirilerek, yöresel oyunlar oynandı.