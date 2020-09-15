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Milas ve Didim’de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
MUĞLA’NIN MİLAS VE AYDIN’IN DİDİM İLÇELERİNDE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPANLARA YÖNELİK EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN OPERASYONDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
MUĞLA 15.09.2020, 20:54
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Muğla’nın Milas ve Aydın’ın Didim ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Milas ve Didim ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda, daha önceden kimlikleri belirlenen ve teknik takibe alınan H.V.İ., B.Ö.O. ve O.A.A. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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