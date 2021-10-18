Milas ve Bodrum’da 11 kilometre dere temizliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü İl genelinde dere temizliği çalışmalarına devam ediyor. Yangınlar nedeniyle kirliliğin meydana geldiği derelerde çalışmalarına devam eden ekipler Milas ve Bodrum’da 11 bin 300 metre dere temizliği yaptı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü taşkınların ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için dere temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Yangınlar nedeniyle kirliliğin oluştuğu derelerde temizlik çalışmaları sürdüren ekipler, toplam 70 bin 100 metre dere temizlik yaptı.

Çalışmaların devam ettiği Milas ilçesinde yangın sürecinden bugüne kadar 9 bin 770 metre temizlik çalışması yapıldı. MUSKİ ekipleri Mezgit Deresi’nde 4 bin 970 metre, Kısırlar Mahallesi Bateş Deresi’nde ise 4 bin 800 metre temizlik çalışmasını tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri il genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.