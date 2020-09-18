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Milas Şoförler Odası’nda KOVİD-19 karantinası
MİLAS ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI NUROL PASKAL’IN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI. BAŞKANIN ARDINDAN O DA ÇALIŞANLARININ 2’SİNİN DE TESTİNİN POZİTİF ÇIKMASI ÜZERİNE ODA KAPATILDI.
MUĞLA 18.09.2020, 12:57
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Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Başkanın ardından o da çalışanlarının 2’sinin de testinin pozitif çıkması üzerine oda kapatıldı.
Pandemi sürecinde alınan tüm önlemlere rağmen hastalık yayılmaya devam ediyor. Bu kapsamda süreci en sıkıntılı geçiren meslek kolları arasında yer alan ulaşım sektörünün meslek temsilcisi Milâs Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal’ın ve kurumdaki 2 personelinin daha testi pozitif çıkması üzerine oda karantinaya alınarak kapatıldı.
Başkan Paskal’ın yanı sıra eşi Nurgül Paskal’ın da pozitif çıkması nedeniyle evde izolasyona alınarak ilaç tedavisine başlandığı öğrenildi.
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