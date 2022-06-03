Milas Selimiye’de lise öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

Muğla’nın Milas ilçesi Selimiye Timuçin Biliktan Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencileri için coşkulu bir mezuniyet töreni düzenledi.

Törene Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, siyasi parti ve oda temsilcileri, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı. Hazırlanan ikramların mezun olacak öğrencilere protokol tarafından dağıtılmasının ardından Milas Yörük Türkmen Derneği halk oyunları gösterisinde bulundu. Öğrenciler tarafından söylenen şarkıların sonrasında mezun olan 12. sınıf öğrencilerine Kaymakam Böke tarafından karneleri verildi. Mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarı dileklerini sunan Kaymakam Böke, öğrencileri ayrı ayrı tebrik ederek öğretmen ve velilere de teşekkür etti.

Program günün anısına gerçekleştirilen hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.