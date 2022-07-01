banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu
Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu
Bugün hava nasıl olacak? 1 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 1 Temmuz 2022
Filenin Sultanları yarı finalde
Filenin Sultanları yarı finalde

Milas Şehir Mezarlığı, bayrama hazırlanıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde belediyeye bağlı mezarlık birimi ekipleri, yıl boyu düzenli olarak yaptıkları mezarlık bakım ve temizlik işleri çalışmalarını Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştırdı.

MUĞLA 01.07.2022, 10:09
Milas Şehir Mezarlığı, bayrama hazırlanıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde belediyeye bağlı mezarlık birimi ekipleri, yıl boyu düzenli olarak yaptıkları mezarlık bakım ve temizlik işleri çalışmalarını Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştırdı.

Bayram öncesi yapılan hazırlıklar çerçevesinde, vatandaşların vefat eden yakınlarını rahat bir şekilde ziyaret etmeleri için mezarlıkların içerisindeki yabani otlar temizlenirken, ilaçlama ve boya badana işleri de aralıksız devam ediyor. Milaslı vatandaşlar yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade etti.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu