Milas Savran mahalle muhtarı kalbine yenik düştü

Muğla’nın Milas ilçesi Savran Mahalle Muhtarı Zekeriya Köse kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Savran Mahalle Muhtarı Zekeriya Köse geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren ve Bodrum’da kalp ameliyatı olan Milas’ın sevilen muhtarlarından olan Savran Mahalle Muhtarı Zekeriya Köse, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık 30 yıldır muhtarlık görevini sürdüren Köse’nin yaşamını yitirmesi meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.