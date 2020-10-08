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Milas Sakarkaya kırmızı balı için coğrafi işaret girişimi

MİLAS TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN MİLAS'IN SAKARKAYA MAHALLESİ ÇEVRESİNDEKİ FISTIK ÇAMLARINDAN ELDE EDİLEN VE DİĞER YÖRELERİN BALLARINA GÖRE RENGİ DAHA KOYU OLAN VE KIRMIZIYA ÇALAN SAKARKAYA KIRMIZI BALINA COĞRAFİ İŞARET ALMAK İÇİN BİR GİRİŞİM BAŞLATTI.

MUĞLA 08.10.2020, 09:41
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Milas Sakarkaya kırmızı balı için coğrafi işaret girişimi

Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Milas’ın Sakarkaya Mahallesi çevresindeki fıstık çamlarından elde edilen ve diğer yörelerin ballarına göre rengi daha koyu olan Sakarkaya kırmızı balına coğrafi işaret almak için bir girişim başlattı.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer’in daveti üzerine MİTSO’ya gelen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selçuk Aktürk, aynı üniversiteden Doç. Dr. Serkan Dirlik ve Doç. Dr. İbrahim Kıvrak, Sakarkaya’nın kırmızı çam balına coğrafi işaret alınabilmesi için bir değerlendirme toplantısı yaptı. Daha sonra MİTSO Genel Sekreteri Kazım Sarıoğlu ile birlikte Sakarkaya ve Günnük Mahallelerine giderek mahalle muhtarları ve bal üreticileriyle görüştü. Görüşme sırasında kırmızı çam balının özellikleri hakkında notlar alan akademisyenler aldıkları kırmızı bal örnekleri üzerine analizler yaparak kırmızı balın temel özelliklerini ve diğer yörelerin çam ballarından farkını ortaya koymaya çalışacaklarını belirtti.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, daha önce Milas el halısının, Milas zeytinyağının, Milas yağlı zeytininin ve Milas tepsi böreğinin coğrafi işaretini aldıklarını hatırlatarak "Şimdi de Sakarkaya Mahallemiz ve çevresinde elde edilen kırmızı çam balı için bir girişim başlatıyoruz. Eğer kırmızı çam balının diğer çam ballarından farkını ortaya koyan özellikleri belirleyebilirsek coğrafi işaret için başvuruda bulunacağız. Muğla ilinin en çok arı kolonisine sahip olan ve en çok bal üreten ilçesi olarak kırmızı bala coğrafi işaret almak istiyoruz. Başarabilirsek balcılarımızın ballarının değerine değer katacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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