Milas Pınarcık Mahallesi sakinlerinin yol isyanı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Pınarcık Mahalle sakinler sosyal medya üzerinden yol problemi nedeni ile Milas Belediye Başkanlığını göreve davet etti.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesinde yaşayan vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Bizler her yağmur sonrasında bu çileyi çekiyoruz. Bizim bu alanda 50 metrelik bir parkeye ihtiyacımız var. Çocuklarımız ve bizler bu alandan her gün geçiyoruz. Ayaklarımız hep çamur içerisinde kalıyor. Bu alanlara parke yapılmasını talep ettik ama Milas Belediyesinden bu alana parke yapılmadı. Bizler Pınarcık Mahalle halkı olarak Milas Belediyesini görev yapmaya davet ediyoruz” ifadesi kullanıldı.