Milas Ören’de orman yangını başladı

Muğla’nın Milas İlçesi Ören Mahallesinde saat 16.30 sıralarında orman yangını başladı.

Ören Mahallesi Yoğunluk Mevkiinde başlayan orman yangınına havadan helikopter ve karadan da Orman arazöz ve Büyükşehir Belediyesi Milas Grup Amirliği ekipleri müdahale ediyor.