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Milas Ören’de orman yangını başladı
MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİ ÖREN MAHALLESİNDE SAAT 16.30 SIRALARINDA ORMAN YANGINI BAŞLADI.
MUĞLA 18.09.2020, 17:44
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Muğla’nın Milas İlçesi Ören Mahallesinde saat 16.30 sıralarında orman yangını başladı.
Ören Mahallesi Yoğunluk Mevkiinde başlayan orman yangınına havadan helikopter ve karadan da Orman arazöz ve Büyükşehir Belediyesi Milas Grup Amirliği ekipleri müdahale ediyor.
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