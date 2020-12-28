Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi yenileniyor.

Bugüne kadar milli takımlara yükselen birçok şampiyon güreşçi yetiştiren 45 sporcu kapasiteli yatılı olarak hizmet veren Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi’nde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.

Bakım ve onarım çalışmalarını yakından takip eden ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, “İlimize bağlı 13 ilçemizde tesisleşme hamlemiz tüm hızıyla devam ediyor. Öğrenci Yurtları, Gençlik Merkezleri ve Spor Tesisleri İnşaatlarımız birçok ilçemizde hızla devam ediyor. Bir taraftan Bakanlığımızdan yeni yatırımlar için projelerimizi sunup ödenek taleplerimizi iletip takip ediyoruz. Mevcut tesislerimizin bakım onarım ve modernizasyonu içinde iki yıldır adeta bir seferberlik ilan ettik. Birçok tesisimizi yeniledik ve ihtiyaçlarını giderdik. Pandemi döneminde dahi tam kapasiteye yakın bir şekilde eğitime devam eden Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi şampiyon güreşçilerin yetiştiği ilimiz ve ülkemiz için büyük öneme sahip bir tesisimizdir. Güreş Eğitim Merkezimiz ülkemize altın madalyalar kazandırmış çok değerli 4 güreş antrenörümüzün gözetiminde 6’sı hâlihazırda birçok dalda şampiyonluğu bulunan milli sporculardan oluşan 39 sporcu ile çalışmalarına devam ediyor. Sporcularımızın çok daha iyi şartlarda eğitim görmeleri için Eğitim Merkezimizi yenilemek gerekiyordu. Bu konuda gereken çalışmaları yaptık. Bakanlığımızdan gerekli ödeneği aldık ve ihalesini yaptık. Bu kapsamda tuvalet ve banyoların, duşların su tesisatının yenilenmesi, çatı bakımı, yatak odaları, etüt odaları ve dinlenme alanlarının bakım onarım ve boya işleri yapılıyor. Ayrıca yatak, baza, nevresim, çalışma masaları, yemek takımları, büro malzemeleri ve sağlık odası da yenileniyor. Ayrıca dinlenme odasında gençlerimizin çok daha rahat ve eğlenceli zaman geçirmeleri için yeni televizyon, langırt, masa tenisi masası ve playstation gibi oyun araç gereçleri de aldık. Bakım ve onarımlar biter bitmez, en kısa sürede eğitim merkezimize onları da yerleştireceğiz. Ata sporumuza şampiyonlar yetiştiren Güreş Eğitim Merkezimizi daha temiz ve nezih bir yer haline getirmek ve şampiyonlara layık olması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Eğitim Merkezimizin adını aldığı, ata sporumuz olan Türk Güreşine yıllarca başarıyla hizmet eden Uluslararası düzeyde başarılar elde etmiş hemşerimiz 1980 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Güçlü ’ye Türk sporuna ve güreşe yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Merkezimizde eğitim gören sporcularımız, antrenörlerimizin yönetiminde tüm güçleriyle çalışacaklar ve büyük başarılara imza atarak her platformda ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı söyleterek bütün Türkiye’yi gururlandıracaklardır. Yeni haliyle Ocak ayının ikinci haftasında hizmete girecek olan eğitim merkezimiz sporcularımız için hayırlı olsun diyor, emeği geçen herkese teşekkür ederek, sporcularımıza üstün başarılar diliyorum” dedi.

Güreş Eğitim Merkezi Müdürü ve aynı zamanda eski Dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonluğu bulunan Bünyamin Emik ise “Amacımız gençlerimize elimizden geldiğince en iyi şekilde eğitim verip milli güreşçiler çıkarmak ve Türkiye’mizi daha nice şampiyonluklarla gururlandırmaktır. Bu vesileyle çalışmalarımızı yakından takip eden ve bizlere her zaman destek olan İl Müdürümüz Ömer İlman’a ekibim ve sporcularım adına çok teşekkür ederim” dedi.