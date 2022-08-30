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Milas KOM ekipleri’nden tarihi eser operasyonu
Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada tarihi eser niteliği taşıyan eserler kılıç, hançer gibi objeler ele geçirildi. 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
MUĞLA 30.08.2022, 14:18
Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada tarihi eser niteliği taşıyan eserler kılıç, hançer gibi objeler ele geçirildi. 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Muğla’nın Milas ilçesinde bir şahsın elinde tarihi eser bulunduğu bilgisini alan Milas KOM Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.
Şüpheli şahsın tespit edilen adresinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kılıç, hançer, saat ve kolye ucu ele geçirildi.
Şüpheli M.T. isimli şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu suçundan adli işlem başlatıldı.
Eserlerin niteliği Milas Müze Müdürlüğü’nün yapacağı inceleme sonucunda kesinlik kazanacak.
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