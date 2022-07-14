Milas Kaymakamı Böke’nin 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke bir mesaj yayınladı.

Kaymakam Böke mesajında, "Tarihimizin en büyük ihanetlerinden birine sahne olan 15 Temmuz 2016 Cuma gecesinde vatan haini bir grup terörist, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak, kanlı bir darbe girişiminde bulunmuştu. Ancak, milletimiz genci, yaşlısı, kadını, kızı demeden ölümü göze alarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine meydanlara akın ederek dünyada eşi benzeri olmayan bir destana imza atmış ve hain darbe teşebbüsünü püskürtmüştür. Bu uğurda; şehitler verdik, uzuvlarını kaybeden gazilerimiz oldu. Canını ortaya koyan şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Tıpkı; Malazgirt’te, Çanakkale’de ve nice zaferlerde olduğu gibi Kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden milletimiz, günler ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleri ile de ’’Bu aziz vatan sahipsiz değil ’’ mesajını tüm dünyaya emsali görülmemiş bir biçimde bir kez daha haykırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere Ülkemizin aydınlık geleceği uğruna, Vatan aşkıyla canını hiçe sayan Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, Gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz ile gazilerimizin ailelerinin ve yakınlarının onların bize emaneti olduğu gerçeğinden hareketle daima yanlarında olacağımızı da bir kez daha vurguluyor; Sizleri en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” dedi.