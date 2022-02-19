Milas Gençlikspor Kulübü’nde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

Milas Gençlikspor Kulübü’ne ait bina da yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, kulüp binası kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Milas Gençlikspor Kulübüne ait Lozan Caddesi’nde yer alan kulüp binasında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri tarafından yangına müdahalede bulunuldu. Kontrol altına alındıktan sonra söndürülen yangın, kulüp binasında büyük hasara neden oldu. Bina içerisinde bulunan her şey kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Önce hırsızlık yapıp sonra gecenin karanlığını fırsat bilen kişi veya kişiler Milas Gençlik Spor Kulüp binamızı yaktılar. Binamız, çocuklarımızın formaları, eşofmanları, evraklar, hatıralar, kupalar maalesef kül oldu” denildi.

Kulüp Başkanı Ersin Köksal ise “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayallerini yakamayacaksınız. Çok üzgünüz çok. Nasıl bir vicdana sığar” ifadelerine yer verdi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.