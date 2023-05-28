Milas Çomakdağ’daki yangında ağır yaralanan kız da hayatını kaybetti
MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNE BAĞLI ÇOMAKDAĞ KÖYÜ'NDE 5 MAYIS GÜNÜ MEYDANA GELEN YANGINDA ANNESİ İLE KARDEŞİ YANARAK HAYATINI KAYBEDEN VE KENDİSİ AĞIR YARALI OLARAK KURTULAN 17 YAŞINDAKİ PERİHAN DAĞDELEN DE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ.
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Köyü’nde 5 Mayıs günü meydana gelen yangında annesi ile kardeşi yanarak hayatını kaybeden ve kendisi ağır yaralı olarak kurtulan 17 yaşındaki Perihan dağdelen de yaşam savaşını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde bulunan bir ikamette 5 Mayıs sabahı saat 6.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangında evde bulunan 53 yaşındaki anne Nurten Dağdelen ile 16 yaşındaki oğlu Hüseyin Dağdelen yaşamını yitirdi. 75 yaşındaki P.D.’nin vücudunun çeşitli bölgelerinde küçük çaplı yanıklar oluşurken, yangında yaşamını yitiren Nurten Dağdelen’in kızı 17 yaşındaki Perihan Dağdelen ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Yangından 23 gün sonra ise 17 yaşındaki Perihan Dağdelen de hayatını kaybetti.