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Milas Belediyespor, voleybol maçından mağlup ayrıldı
Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Milas Belediyespor, Baş Antrenör Hüseyin Düzceler ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Mehmet Akif Gürgen ile çıktığı ilk karşılaşmada 1-3 yenildi.
MUĞLA 24.01.2022, 14:59
Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Milas Belediyespor, Baş Antrenör Hüseyin Düzceler ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Mehmet Akif Gürgen ile çıktığı ilk karşılaşmada 1-3 yenildi.
23 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Milas Belediyesi Atatürk Spor Salonu’nda ligin birinci sırasında yer alan Alanya Belediyespor ile karşılaşan Milas ekibi, ilk seti 25-22 alırken diğer setleri 23-25, 14-25 ve 23-25 kaybetti. Milas Belediyespor, ligin 15’inci haftasında 30 Ocak 2022 Pazar günü saat 13.00’te Konya Karatay Kongre Küçük Salonu’nda ligin 6’ncı sırasında Konya Büyükşehir Belediyesi deplasmanında galibiyet için mücadele edecek.