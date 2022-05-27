Milas Belediyesi’nin ilk kadın kamyon şoförü işe başladı

Milas Belediyesi’nin ilk kadın kamyon şoförü Nalan Akdağ göreve başladı.

44 yaşında, bir çocuk annesi Nalan Akdağ, Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çöp kamyonu şoförü olarak Milas cadde ve sokaklarında göreve başladı. Küçüklüğünden beri ağır vasıta araçları kullanmaya ilgisi olduğunu belirten Akdağ, 10 yıldır kamyon şoförlüğü yaptığını belirtti.

"Kadınlara örnek olmak için buradayım"

İşini severek yaptığını belirten Nalan Akdağ, “Çocukluğumdan beri araç kullanıyorum. Hep büyük araç kullanmayı arzulamıştım. Hep erkeklerin yaptığı işleri başarabileceğime inanmıştım. Bana bu fırsatı verip bana güvendikleri için belediye başkanımıza, iş arkadaşlarıma, çavuşlarıma, müdürüme sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kadınlara örnek olmak için buradayım. Kadınların her işi yapabileceğine inanıyorum. Göreve çıktığımda herkesin bana selam vermesi, benimle gurur duyması, alkışlaması çok hoşuma gidiyor. Elimden geldiğince bu işi başaracağım ve daha iyi olacağım” dedi.