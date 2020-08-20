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Milas Belediyesi, temizleyeceğine savundu

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİ AYDINLIK EVLER MAHALLESİ’NDE YER ALAN, SON GÖRÜNTÜSÜYLE YÜREKLERİ SIZLATAN AKKENT ATATÜRK SPOR KOMPLEKSİ İLE İLGİLİ BASINDA YER ALAN HABERLERİN ARDINDAN MİLAS BELEDİYESİ’NDEN YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI.

MUĞLA 20.08.2020, 15:39
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Milas Belediyesi, temizleyeceğine savundu

Muğla’nın Milas İlçesi’nde Milas Belediyesi tarafından halkın parası ile milyonlarca lira para harcanarak yapılan tesis, Milas Belediyesi’nin duyarsızlığı nedeniyle çürümeye terk edildi. Adeta harabeye dönen tesisin içler acısı durumunun haber olması üzerine açıklama yapan Milas Belediyesi, halkın parası ile yapılan belediyeye ait tesisi kiraya verdiklerini içler acısı durumunun da kendilerini değil kiracıyı ilgilendirdiğini belirtti.

Muğla’nın Milas ilçesi Aydınlık Evler Mahallesi’nde yer alan, son görüntüsüyle yürekleri sızlatan Akkent Atatürk Spor Kompleksi ile ilgili basında yer alan haberlerin ardından Milas Belediyesi’nden yazılı açıklama yapıldı. Tesisin 10 yıllığına kiraya verildiği belirtilen açıklamada, belediyenin bir sorumluluğu olmadığı belirtildi.

Milas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “Son dönemlerde basın kuruluşlarında haber olan ve kamuoyuna yansıyan Akkent Atatürk Spor Kompleksi’ndeki görüntülerle ilgili bünyemizce bir açıklama yayınlamak zaruri bir hal almıştır. Milas’a kazandırdığımız komplekslerden bir tanesi olan Aydınlıkevler Mahallesi’nde bulunan Akkent Atatürk Spor Kompleksi, belediyemiz tarafından 2011 yılında yapımı tamamlanarak Milas halkının hizmetine sunulmuştur. Milaslı hemşehrilerimizin ve en önemlisi çocuklarımızın böyle bir spor kompleksinden faydalanması her zaman birinci önceliğimiz olmuştur. Bahsi geçen Akkent Atatürk Spor Kompleksi, belediyemizce 01.07.2016 yılında ihaleye çıkarılmış ve ’Bölgenin bakım onarım ve çevre düzenlemesi alan kişiye aittir’şartnamesi doğrultusunda 10 yıl süre ile kiralanmıştır. Alanın çevre düzenlemesi, bakım onarımı ihaleyi alan ilgili kişiye aittir. Belediyemiz ile bir bağlantısı bulunmamaktadır. İhaleyi alan kişi, pandemi dolayısıyla işletmesini kapatmak zorunda kalmış ve bundan dolayı çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan problemleri kabul etmemiz mümkün değildir. Her zaman, Milaslı hemşehrilerimizi daha iyi bir Milas’a uyandırma gayretiyle hizmetlerimize devam eden bir kurum olarak, bölge ile ilgili gerekli tetkikatı yapacağımızı kamuoyuna bildiririz" ifadelerine yer verildi.

Mahalle sakinleri ise adeta bir mezbelelik haline gelen Atatürk Spor Kompleksinin bu hale düşmesinin sorumlusunun da Milas Belediyesi olduğunu belirterek, "Koskoca belediyede halkın ve belediyenin haklarını ve malını koruyacak sözleşmeyi hazırlama kabiliyetine sahip bir kimse bulunamadı mı da tüm suçu sözleşmenin üzerine atıyorlar" diyerek Belediye yönetimine tepki gösterdiler.

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