banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!
Nene Hatun’un vefatının 67. yıl dönümünde Yalova Altınova’da bir sokağa verildi
Nene Hatun’un vefatının 67. yıl dönümünde Yalova Altınova’da bir sokağa verildi
Kars’ta balıkların
Kars’ta balıkların "ölüm" göçü başladı

Milas Beçin Ortaokulu kültürel mirasa sahip çıktı

Muğla’nın Milas ilçesinde Beçin Ortaokulu öğrencilerinin Koca Nine ve Tilki Masalı gösterisi beğenildi.

MUĞLA 28.05.2022, 11:18
Milas Beçin Ortaokulu kültürel mirasa sahip çıktı

Muğla’nın Milas ilçesinde Beçin Ortaokulu öğrencilerinin Koca Nine ve Tilki Masalı gösterisi beğenildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 17 Ekim 2003 tarihinde “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi”ni kabul etmesi ve Türkiye’nin de 27 Mart 2006 tarihinde sözleşmeye taraf olması ile başlayan sürece Milas okulları da katkı sağlıyor. Kültürel çeşitliliği zenginleştiren sözlü olarak nesilden nesile aktarılan kültürel mirasa Beçin Ortaokulu sahip çıktı. Okul Öncesi Öğretmeni Kader Duman rehberliğinde 6-A ve 6-B sınıfı öğrencilerinin katılımıyla hazırlanan, Anadolu Masalları arasında yer alan “Koca Nine ve Tilki” masalı velilerin beğenisine sunuldu.

Somut olmayan kültürel miraslar olan destanlar, efsaneler, halk hikayeleri, atasözleri, masallar ve fıkraların taşıdığı değerleri öğrencilere aktarmayı amaçladıklarını belirten Kader Duman, “Okul idaremiz ile birlikte bu güzellikleri en keyifli, en akılda kalıcı haliyle öğrencilerimize aktarmak istedik. Hazırlık aşamasında hepimiz çok eğlendik, büyük keyif aldık. Gösterimizi izleyenlerin de bizler kadar keyif aldıklarını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de farklı masallarla velilerimizi buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
25°
açık