Milas Baltalı Kapı’dan, Hekatomnos’a farkındalık yürüyüşü yapılacak

Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (TEMA), “Su Zinciri Farkındalık Yürüyüşleri” adı altında geleneksel hale gelen etkinliğin 6’ıncısını hafta sonu düzenleyecek.

TEMA Muğla Milas İlçe Sorumlusu Mehmet Nergiz’in davetiyle 20 Mart 2022 Pazar günü saat 10.00’da Baltalı Kapı meydanından başlayacak olan yürüyüşe tüm doğaseverlerin davetli olduğu bildirildi. Baltalı Kapı’dan başlayıp Kayalı Sokak, Kemerler Caddesi, Hayırseverler Köprüsü güzergahında ilerlenip Yusufça yolundan Akgedik Barajı’nda verilecek moladan sonra barajdan alınacak sembolik su ile aynı güzergahtan geri dönüşe geçileceğini belirten Mehmet Nergiz, “Barajdan aldığımız suyu Hekatomnos Mezar Anıtı’ndaki sunağa dökerek etkinliğimizi tamamlayacağız. 22 Mart Dünya Su Günü öncesinde düzenleyeceğimiz farkındalık yürüyüşü ile suyun her canlı için geçmişten günümüze ve bizden sonrasına ne denli büyük bir ihtiyaç olduğu konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Tüm doğaseverleri aramızda görmek bizleri çok mutlu edecektir” dedi.