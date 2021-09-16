banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TBB, ‘aykırı’ dedi, bankalar komisyonları geri ödüyor
TBB, ‘aykırı’ dedi, bankalar komisyonları geri ödüyor
Hafta sonu da okul olacak mı?
Hafta sonu da okul olacak mı?
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek

Milas Akkovanlık Mahallesi’ne yeni su kaynağı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, 13 ilçede yeni su kaynakları konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Milas Akkovanlık Mahallesi’ne kazandırılacak olan yeni su kaynağı ile bölgeye 216 ton / gün ek su sağlanacak.

MUĞLA 16.09.2021, 15:28
Milas Akkovanlık Mahallesi’ne yeni su kaynağı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, 13 ilçede yeni su kaynakları konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Milas Akkovanlık Mahallesi’ne kazandırılacak olan yeni su kaynağı ile bölgeye 216 ton / gün ek su sağlanacak.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde ihtiyaç olan bölgelere yeni su kaynağı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Su kaynaklarını yenileme ve ek su kaynaklarının kazandırılması için proje üreten ekipler Milas Akkovanlık Mahallesi’ne yeni su kaynağı sağlamak için çalışmalarını tamamladı. Yeni su kaynağı ile Akkovanlık Mahallesi’ne 216 ton / gün ek su sağlanacak.

Bölgedeki çalışmada MUSKİ ekipleri, yeni kuyu binasının yanı sıra 960 metre terfi hattı imalatı yaptı. Yapılacak olan denemeler sonrasında önümüzdeki günlerde yeni kaynak, mevcut sisteme dahil edilecek.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0