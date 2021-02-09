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Milas 1000 kişilik modern spor salonuna kavuşuyor

Milas’ın İsmetpaşa Mahallesi Sodra Mevkiine yapılacak olan spor salonu için Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından arazinin şartlarına uygun ve ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda özel bir proje yaptırıldı.

MUĞLA 09.02.2021, 12:22
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Milas 1000 kişilik modern spor salonuna kavuşuyor

Milas’ın İsmetpaşa Mahallesi Sodra Mevkiine yapılacak olan spor salonu için Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından arazinin şartlarına uygun ve ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda özel bir proje yaptırıldı.

Hazırlanan projede 1000 kişilik spor salonu, 4 adet antrenman salonu, soyunma odaları, toplantı ve eğitim salonları bulunuyor. 2021 yılı sonunda tamamlanacak tesis, teleskobik tribünlü olacak ve FIBA standartlarında salon parkesi ile döşenerek basketbol, voleybol, futsal ve hentbol sporları için üst seviyede maçların oynanabileceği standartlara uygun salon ölçülerine sahip olacak.

“Sporun gelimesine katkı sunacak”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman yaptığı açıklamada “1000 kişilik spor salonumuzun yüklenici firma ile sözleşmesini imzaladık ve yer teslimini yaptık. Milas’a 10 Milyon TL yatırım yapmış olacağız. Spor salonunu, hazineden Bakanlığımıza devri yapılan 26 dönümlük arsa üzerine yapılacak. Arazinin durumuna uygun ilçemizin potansiyeline ve ihtiyaçlarına göre Milas için özel proje hazırlattık. Salon, 4 adet antrenman salonu, toplantı odaları, sağlık merkezi ve idari bölümleriyle gerçekten Milasımıza yakışan bir proje oldu. Birçok spor dalı bu tesiste çalışma imkânı bulacak. Milas’ta sporun gelişmesi, kulüplerimizin desteklenmesi bakımından büyük katkısı olacak” dedi.

Spor kompleksi haline gelecek

İlerleyen süreçte arsa üzerine, kapalı yüzme havuzu, tenis kortları gibi farklı tesislerin yatırımlarını da yapmayı planladıklarını ifade eden İlman, “Böylelikle burayı bir spor kompleksi haline getirmeyi hedefliyoruz. Yeni salonumuzun yapımı için yüklenici firmaya 330 gün süre verdik. 2021 yılı sonunda kadar tamamlanacak ve hizmete girecek” dedi.

Eski salon deprem güçlendirmesi ile tekrar hizmete alınacak

Milas eski spor salonu için de deprem güçlendirme projesi hazırlatıldığını belirten İlman, “Bu çalışmada sona geldik. Bakanlığımızdan ödenek talep ederek bu salonu da yenileyerek hizmete sunacağız” dedi.

“Gençlk spor yatırımları devam edecek”

Muğla genelinde öğrenci yurtları, gençlik merkezleri ve spor tesisleri yatırımlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesinde devam ettiğine de dikkat çeken İliman, “Devletimiz gençlerimizin gelişmesi ve geleceğe emin adımlarla yürümesi için her türlü desteği vermekte. Turizmde, tarımda çok önemli bir yere sahip ilimizin spor turizminde marka kent olması yönünde tesisleşme hamlemiz artarak devam edecek. Hedefimiz spor organizasyonlarıyla ilimizin turizmine ve ekonomisine katkıda bulunmak. Bu anlamda yeni salonumuz birçok organizasyona ev sahipliği yaparak ilçe ekonomisine katkıda bulunacak. Milas ilçemiz için büyük öneme sahip spor salonumuzun Milasımız, gençlerimiz ve sporcularımız için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu yatırımın gerçekleşmesinde bize bu imkânı veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve destek veren herkese şükranlarımı sunarım” dedi.
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