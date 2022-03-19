banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?
Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?
Erdoğan, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretini açıkladı
Erdoğan, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretini açıkladı
Borsa haftayı yükselişle kapattı
Borsa haftayı yükselişle kapattı
Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi herkes köprüye akın etti
Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi herkes köprüye akın etti

MHP’li Kılıç’tan ‘6+1’ göndermesi

MHP Genel Merkezi tarafından başlatılan “Adım adım 2023” programı, Muğla’da gerçekleştirildi. Partililer, Datça’daki toplantıda bir araya gelirken, ’gönül birliği’ vurgusu yapıldı.

MUĞLA 19.03.2022, 20:45
MHP’li Kılıç’tan ‘6+1’ göndermesi

MHP Genel Merkezi tarafından başlatılan “Adım adım 2023” programı, Muğla’da gerçekleştirildi. Partililer, Datça’daki toplantıda bir araya gelirken, ’gönül birliği’ vurgusu yapıldı.

2023 seçimleri kapsamında “Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarına" başlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), il il gezmeye devam ediyor. MHP Genel Merkezi heyeti, her ilde yapılan toplantılar kapsamında Muğla’ya geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı ile başlayan “Adım Adım 2023” programları kapsamında il ve ilçe teşkilatları çalışmalarına aralıksız devam ederken toplantı Datça ilçesinde gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın olduğu toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, 2023 seçimlerine doğru yapılacak çalışmalar ve projeler konuşuldu.

Gerçekleştirilen toplantıya katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç ise partisinin 53 yıldır Atatürk’ün yolundan hiçbir zaman ayrılmadığına dikkat çekerek, Millet İttifakı’nı ve mutabakat metnini eleştirdi.

Millet İttifakı’nı ‘6+1’ olarak nitelendiren Kılıç, mutabakat metninin kaos oluşturduğunu ifade ederek, “Haziran 2023 seçimlerinde bu birbirine benzemez 6+1’e CHP seçmeninin de gereken cevabı vereceğinden eminiz. 28 Şubat’ta yapılan toplantı sonrasında görünmez ortak HDP ile 6+1 partinin genel başkanlarının imzaladığı ve yayınladığı mutabakat metninden bize göre parlamenter sistemin kriz ve kaos gösteren yapısı çıkmıştır. 48 sayfalık sözde güçlendirilmiş parlamenter sistemi anlatan bu metinde bir kez Türk Milleti ve Atatürk ifadesi geçmemiştir. Bu metinde maalesef anayasanın ilk 4 maddesine yer verilmemiştir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, anayasanın ilk 4 maddesi bizim için çok önemlidir ve asla değiştirilemeyecek maddelerdir. Ama bunlar o, 48 sayfalık metnin içinde yer almamaktadır. Dünyada yaşanan hızlı gelişmeleri hepimiz yakınen takip ediyoruz. Rusya - Ukrayna Savaşı bizlere dünyada sıcak savaşın bitmediğini somut bir şekilde bir kez daha gösterdi. Ancak CHP’ye göre bu kadar silahlanmaya ne gerek var söylemleri artıyor. Zaten hükümetin yaptığı bir tane doğru iş yoktur onlara göre. Burada da milli ve yerli savunma sanayimizi oluşturma noktasında, hükümetin son yıllarda o insan üstü bir gayretle yaptığı çalışmaların hepsi, başta CHP olmak üzere Millet İttifakı tarafından hep eleştirilmiştir. Bu noktada yorumu milletimize bırakmak istiyorum” dedi.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç’ın yanı sıra MHP MYK üyeleri Serdar Soydan, Turhan Şener, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz ve partililer katıldı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Kasımpaşa 30 38
11. Galatasaray 29 38
12. Kayserispor 30 38
13. Antalyaspor 29 38
14. Sivasspor 29 37
15. Gaziantep FK 29 37
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 28 55
3. İstanbulspor 27 47
4. Bandırmaspor 27 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 26 34
14. Gençlerbirliği 26 33
15. Kocaelispor 26 32
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 29 38
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Mallorca 28 26
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19