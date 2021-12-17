banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
Togg yeni logosunu seçti
Togg yeni logosunu seçti
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

MHP Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Bilgi oldu

MHP Genel Merkezi tarafından Bodrum İlçe Başkanı olarak görevlendirilen İbrahim Bilgi, devir teslim töreninde tüm partilere çağrıda bulunarak, “Bodrum için ortak komisyonlar kurup hep birlikte çalışalım” dedi.

MUĞLA 17.12.2021, 16:57
MHP Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Bilgi oldu

MHP Genel Merkezi tarafından Bodrum İlçe Başkanı olarak görevlendirilen İbrahim Bilgi, devir teslim töreninde tüm partilere çağrıda bulunarak, “Bodrum için ortak komisyonlar kurup hep birlikte çalışalım” dedi.

Bahattin Kul’un istifasıyla boşalan MHP Bodrum İlçe Başkanlığı’na, genel merkez tarafından eski Gündoğan Belediye Başkanı İbrahim Bilgi atanmıştı. Bodrum parti merkezinde bugün yapılan devir teslim töreninde İbrahim Bilgi, eski başkan Bahattin Kul’dan görevi devraldı. Bilgi’nin yönetim kuruluyla birlikte katıldığı törene yoğun katılım gerçekleşti. Törene MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz da katıldı.

MHP Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Bilgi, vatanını, milletini seven tüm siyasi partilerin ilçe teşkilatlarına çağrıda bulunarak “Bugünden itibaren tüm mahalle temsilciliklerimiz, yönetim kurulumuz ve oluşturacağımız komisyonlarla, Bodrum’un 2030, 2040, 2050 yılları hedefleri için çalışacağız, sürekli vatandaşlarımızla iç içe olacağız. İşte bu amaçla vatanına, milletine, bayrağına ve Atatürk’e bağlı tüm siyasi parti ilçe teşkilatlarına ve ilçe başkanlarına ivedilikle çağrıda bulunarak; Bodrum için bir araya gelmeye, Bodrum’un sorunlarını, 2030, 2040, 2050 yılı hedeflerini birlikte tartışmaya ve birlikte bu amaç için hemen komisyonlar kurmaya davet ediyoruz. Çünkü artık Bodrum’un kaybedecek 1 dakikası bile yok. Yapacağımız ortak çalışmaların Bodrum’u yönetecek kişi ve kurumlara rehber olmasını diliyoruz. Bu çağrımız aynı şekilde vatanına, milletine, bayrağına ve Atatürk’e bağlı tüm sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız içinde geçerlidir” dedi.

MHP Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Bilgi yapmış olduğu çağrının hemen hayat bulması için çalışacaklarını, kısa süre içinde bu anlamda diğer partilerin katılacağı bir toplantıyı organize edeceklerini söyledi.

MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz törende yaptığı konuşmada bir önceki başkan Bahattin Kul’a teşekkür etti. İbrahim Bilgi’yi ise çok uzun zamanlardan beri tanıdığını, kendisinin bir dava adamı olduğunu belirterek; “İbrahim Bilgi başkanımızı 1996 yılından beri tanırım. Kendisi bir gün bana “Gündoğan belediye başkanlığını alacağım” dedi ve bu sözünü tuttu, 15 yıl belediye başkanlığı yaptı. İbrahim Bilgi gerek siyasi bilgisi, gerekse Bodrum’u çok iyi tanımasıyla Bodrum’da fark yapacak” dedi.

Tören sonunda MHP Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Bilgi, eski başkan Bahattin Kul’a bir plaket vererek hizmetleri için teşekkür etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8