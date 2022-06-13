banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi

Mezuniyet törenine yağmur engeli

Son iki yıldır pandemi nedeniyle toplu mezuniyet töreni yapamayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, bu yıl da yağmur nedeniyle mezuniyet töreni konuşmaları, fakülte ve Yüksekokul birincilerine diplomaları verilemeden sadece öğrencilerin geçiş töreni ve sonrasında kep atma töreni geçekleştirildi.

MUĞLA 13.06.2022, 21:14
Mezuniyet törenine yağmur engeli

Son iki yıldır pandemi nedeniyle toplu mezuniyet töreni yapamayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, bu yıl da yağmur nedeniyle mezuniyet töreni konuşmaları, fakülte ve Yüksekokul birincilerine diplomaları verilemeden sadece öğrencilerin geçiş töreni ve sonrasında kep atma töreni geçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin 19 Fakülte, 15 Meslek Yüksekokulu, 3 Yüksekokul ve 4 Enstitüden mezun olan öğrenciler için toplu mezuniyet töreni için Muğla Atatürk Stadında öğrenciler ve aileleri tüm stadı doldurdu.

Mezuniyet töreni öncesi öğrenciler protokol üyelerinin önünden toplu geçiş yaptı. Halk oyunları gösterisinin ardından kürsüye davet edilen Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, havanın kapanması üzerine konuşma yapmadı. Rektör Çiçek statta bulunan binlerce öğrenciyi kep fırlatma töreni yapılması için anons etti.

Yağmur başlaması üzerine binlerce öğrenci keplerini üç defa havaya fırlatarak tören sona erdi.

Yorumlar (0)
18°
açık