Mezuniyet törenine yağmur engeli

Son iki yıldır pandemi nedeniyle toplu mezuniyet töreni yapamayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, bu yıl da yağmur nedeniyle mezuniyet töreni konuşmaları, fakülte ve Yüksekokul birincilerine diplomaları verilemeden sadece öğrencilerin geçiş töreni ve sonrasında kep atma töreni geçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin 19 Fakülte, 15 Meslek Yüksekokulu, 3 Yüksekokul ve 4 Enstitüden mezun olan öğrenciler için toplu mezuniyet töreni için Muğla Atatürk Stadında öğrenciler ve aileleri tüm stadı doldurdu.

Mezuniyet töreni öncesi öğrenciler protokol üyelerinin önünden toplu geçiş yaptı. Halk oyunları gösterisinin ardından kürsüye davet edilen Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, havanın kapanması üzerine konuşma yapmadı. Rektör Çiçek statta bulunan binlerce öğrenciyi kep fırlatma töreni yapılması için anons etti.

Yağmur başlaması üzerine binlerce öğrenci keplerini üç defa havaya fırlatarak tören sona erdi.