Mezarlıklarda Ramazan temizliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı öncesi il genelinde toplam 11 milyon 478 bin metrekarelik mezarlık alanında temizlik, bakım, onarım ve ilaçlama çalışmalarına başladı. Ekipler 1425 mezarlıkta çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl genelinde mezarlık alanında yapılan temizlik, bakım, budama çalışmalarında ortaya çıkan ağaç dalları, kurumuş odunlar Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından küçültülüp yakacak haline getiriliyor. Yakacak haline getirilen odunlar yine Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu marifeti ile belirlenen ailelere bu soğuk kış günlerinde yakacak desteği olarak dağıtılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çam Kese böceğiyle mücadele etmek, çam ağaçlarını korumak ve kuşlara yuva olması için sorumluluğunda bulunan mezarlık alanlarına 470 adet Kuş yuvası astı. Asılan kuş yuvaları ile hem bölgede bulunan kuş popülasyonunun artması, hem de çam kese böceği ile biyolojik mücadele sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlık alanlarına asılan kuş yuvalarının bakım ve kontrol çalışmaları sırasında kuşların yeni yuvalarına alıştığı, yumurtladığı ve bölgedeki kuş popülasyonunun arttığı tespit edildi.