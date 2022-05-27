Son Dakika
Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Suriye için bizim Kızıl Elma’mız, PYD/YPG ve PKK unsurlarının bir an evvel sınırımızdan temizlenmesidir”
Meteoroloji’den ‘sıcak’ uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla bölgesinde önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarında 4-12 derece dolayında artış yaşanacağını açıkladı.
MUĞLA 27.05.2022, 12:28 27.05.2022, 12:56
Yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının artarak, bölgemiz genelinde hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek hava sıcaklığının Muğla’da 30-36 derece civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Bölgemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.