Meteoroloji’den Muğla’ya ‘Sıcak’ uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla bölgesinde 25 Temmuz’a kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının bugünden itibaren hafta boyunca bölgemizde sahil kesiminde mevsim normallerinin 4 ila 6, iç kesimlerde ise 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Hafta boyunca özellikle sahil kesiminde etkili olması beklenen sıcak hava nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.