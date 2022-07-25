Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı

Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla il genelinde 26 Temmuz 2022 Salı günü ile 31 Temmuz Pazar günü akşam saatlerine kadar sıcaklığın iç kesimlerde (35-38C) ve düşük nem (%10-30) beklenmektedir. Beklenen yüksek sıcaklık ve düşük nem sebebi ile meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.