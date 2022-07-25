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Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Ve Uyarı Merkezi Muğla’da 31 Temmuz tarihine kadar yüksek sıcaklık ve düşük nem uyarısı yaparak orman yangınlarına dikkat çekti.

MUĞLA 25.07.2022, 16:02 25.07.2022, 16:13
Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı

Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla il genelinde 26 Temmuz 2022 Salı günü ile 31 Temmuz Pazar günü akşam saatlerine kadar sıcaklığın iç kesimlerde (35-38C) ve düşük nem (%10-30) beklenmektedir. Beklenen yüksek sıcaklık ve düşük nem sebebi ile meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

#Muğla #meteoroloji
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