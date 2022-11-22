Meteoroloji’den Muğla’ya kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji’nin şiddetli sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptığı Muğla’nın Bodrum ilçesinde Datça’ya yapılacak feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışın beklendiği ifade edildi. Muğla için ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı da yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamada da beklenen hava muhalefeti nedeniyle Bodrum - Datça feribot seferleri karşılıklı iptal edildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “23.11.2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan; Bodrum - Datça: 09.00, Datça - Bodrum : 16.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.”