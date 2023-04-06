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Meteoroloji’den Muğla için yağış uyarısı

METEOROLOJİ’DEN MUĞLA İÇİN YAĞIŞ UYARISI

MUĞLA 06.04.2023, 09:54
Meteoroloji’den Muğla için yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda Muğla’da akşam saatlerinde itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 6 Nisan (Bugün) günü akşam saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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