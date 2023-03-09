Mermercilerden Asliye Ticaret Mahkemesi ve Vergi Dairesi Başkanına ziyaret

Muğla Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı ve Muğla Vergi Dairesi Başkanını ziyaret etti.

Muğla Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ziyaretlerini Muğla Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Serdar Devrim’i ziyaret ederek başladı. Muğla Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Serdar Devrim’e adaleti sağlama açısından yoğun tempoyla yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Başkan Ercan; “İş dünyası olarak, adalet mensuplarımızın her daim yanlarındayız ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz” dedi.

Muğla Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri yeni atanan Muğla Vergi Dairesi Başkanı Mustafa İnceçayır’ı da makamında ziyaret etti. Ziyarette Mermerciler Derneği Bakanı Mustafa Ercan, Muğla Vergi Dairesi Başkanı Mustafa İnceçayır’a yeni görevinde başarılar dilerken mermer sektörü hakkında bilgi verdi. Başkan Ercan, sektör üyelerinin dile getirdiği talepleri iletti.

Muğla Vergi Dairesi Başkanı Mustafa İnceçayır da kurumun çalışmaları ve yeni hedefler hakkında bilgiler aktardı. Mükelleflerin işlemlerinin daha kısa sürede ve kolaylıkla gerçekleştirilmesinin ticari hayatın devamlılığına katkı sağlayacağını belirten Muğla Vergi Dairesi Başkanı Mustafa İnceçayır ziyaretleri için Muğla Mermerciler Derneği yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.