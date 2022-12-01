Mermerciler Derneğinden Başsavcı Dönmez’e ziyaret

Muğla Mermerciler Derneği ve ERMAŞ Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, dernek yönetim kurulu üyeleri ile Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez’i ziyaret etti.

ERMAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan ile yönetim kurulu üyeleri Başsavcı Oğuzhan Dönmez’e yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette Dernek Başkanı Ercan, Muğla mermer sektörü hakkında Başsavcı Dönmez’e bilgi verdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez Muğla Mermerciler Derneği’ne ziyaretleri için çok teşekkür etti.