Menteşe’nin sultanları 2. lig yolunda

Menteşe Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, hafta sonu Fethiye Kadın Voleybol Kulübü ile Dalaman Belediyespor Kadın Voleybol Takımını yenerek ikinci lig yolunda önemli bir engeli aştı.

Fethiye Kadın Voleybol Kulübünü 3 -2, Dalaman Belediyespor Kadın Voleybol Takımını 3-1’lik setlerle geçen Menteşe Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nı Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve ailesi yalnız bırakmadı. Başkan Gümüş maçları tribünlerden izleyerek karşılaşma boyunca destek verdi.

2022 - 2023 Voleybol Sezonu Bölgesel Lig Grubunda Menteşe rüzgarı esiyor. Kadınlar Voleybol Grubunda hafta sonu çıktığı iki karşılaşmadan da galip ayrılan Menteşe Belediyespor Kadın Voleybol Takımı aldığı galibiyetler ile çok önemli iki engeli aştılar.

Müsabakalarda takımı yalnız bırakmayan Menteşe Belediye Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise her iki maçı ailesi ile birlikte izleyerek, karşılaşma sonunda kızları tebrik etti.

Başkan Gümüş voleybol müsabakaları sonunda yaptığı açıklamada; “Kızlarımız çıktıkları her iki karşılaşmadan da galip ayrılarak bizleri mutlu ettiler. Elde ettikleri galibiyetler çok değerli. Kızlarımız bu galibiyetler ile kadınların, kızların ne kadar güçlü olduklarını herkese gösterdiler. Hepsini tek tek kutluyorum. Takımımızın hocasını ve kızlarımızın ailelerini tebrik ediyorum. Önümüzdeki günlerde grup maçlarında Muğla ilini temsil edecek olan kızlarımıza başarılar diliyorum.” dedi.

Bölgesel Lig Müsabakasında Menteşe Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nın bir diğer rakibi Muğla Köyceğiz Akademispor ise karşılaşmaya çıkmayarak hükmen mağlup sayıldı.