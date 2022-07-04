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Menteşe’nin kırsal mahallelerinde yol çalışmaları sürüyor

Muğla il genelinde kırsal mahallelerin yollarını yenilemeye ve genişletmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik, Yeniköy ve Çatakbağyaka Mahallelerinde 12 kilometre uzunluğundaki asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

MUĞLA 04.07.2022, 14:11
Menteşe’nin kırsal mahallelerinde yol çalışmaları sürüyor

Muğla il genelinde kırsal mahallelerin yollarını yenilemeye ve genişletmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik, Yeniköy ve Çatakbağyaka Mahallelerinde 12 kilometre uzunluğundaki asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların güvenli ve modern yollarla seyahat etmeleri için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmaların ara vermeden devam etiğini belirttiler.

Asfaltlama sezonu olması dolayıyla aşırı sıcağa rağmen çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri Yerkesik, Yeniköy ve Çatakbağyaka Mahallelerinde 12 kilometre uzunluğundaki yolu asfaltlıyor.

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