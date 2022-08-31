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Menteşeli vatandaşlar Pinhani konseri ile eğlendiler
Muğla’nın Menteşe ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.
MUĞLA 31.08.2022, 09:04
Muğla’nın Menteşe ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan fener alayı renkli görüntülere sahne oldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Muğlalı vatandaşların katıldığı fener alayı Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Meydanda toplanan vatandaşlar Pinhani konseri ile eğlendiler. Telefon ışıkları ile renkli görüntüler sahneleyen Muğlalılar konserde doyasıya eğlenerek 30 Ağustos coşkusunu yaşadı.
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