Menteşeli kavun üreticileri kıyasıya yarıştı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde gerçekleştirilen 7. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği’nin son gününde "Kavun Yarışması" düzenlendi. Kavun yarışmasına kendi ürettikleri kavunlarla dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bu yıl 7. düzenlenen Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği son gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin son gününde gerçekleştirilen ’Kavun Yarışması’nda kavun üreticileri "en iyi" olmak için kıyasıya mücadele etti. Birbirinden lezzetli kavunların yer aldığı yarışmanın sonunda "en iyi kavun" jüri tarafından seçilirken, dereceye giren üreticilere ödülleri verildi. Kavun yarışmasında sahne alan Muğla’nın yerel sanatçısı Hamdi Demirtaş ise Muğla yöresine ait müzikler ile vatandaşları eğlendirdi.

Kavun Yarışması’nda konuşma yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş; "Menteşe Belediyesi olarak kültür ve sanat şenliğinin bu yıl 7.’sini yapıyoruz. 8 yıllık bir belediyeyiz ve Muğla Belediyesi’nden bu yana devam eden bu kültür şenliğimizi Menteşe Belediyesi olarak üstlendik. Sadece pandemi dönemi dışında 7 yıldan bu yana geleneği devam ettirmekteyiz. Cuma günü çok güzel bir açılış ve yürüyüş ile birlikte şenliğimizi başlattık. Cuma günü ve dün dolu dolu geçti. Bugün de dolu dolu geçecek. Akşam güzel bir konser ile finali yapacağız” dedi.

Konuşmanın ardından yarışmada dereceye giren üreticilere hediyeler verildi.