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Menteşe’de yıldırım kaynaklı çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yıldırım kaynaklı çıkan orman yangınını ekipler tarafından kontrol altına alındı.

MUĞLA 02.10.2021, 16:52
Menteşe’de yıldırım kaynaklı çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yıldırım kaynaklı çıkan orman yangınını ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, kırsal Yaylasöğüt Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alana düşen yıldırım kaynaklı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan çalışmalara başlarken, helikopterler de sortileri ile alevlere havadan müdahale etti. Kısa süre içerisinde alevlerin etrafını çeviren ekipler yangını kontrol altına aldı. Yanan bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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