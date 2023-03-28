Menteşe’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Menteşe İlçesi Karamehmet Mahallesi’nde ikamet eden H.V. isimli şahıssın, ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisini alan Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde arama köpeği ’Kaptan’ ile evde yapılan aramalarda; çok miktarda skunk ve metamfetamin ile 30 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet cep telefonu ele geçirilirken, H.V. de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.