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Menteşe’de uçuruma yuvarlanan aracın şoförü hayatını kaybetti

Muğla’nın Menteşe İlçesinde meydana gelen çift taraflı kazada yaklaşık 15 metre uçuruma yuvarlanan aracın şoförü hayatını kaybetti.

MUĞLA 06.10.2021, 03:11
Menteşe’de uçuruma yuvarlanan aracın şoförü hayatını kaybetti

Muğla’nın Menteşe İlçesinde meydana gelen çift taraflı kazada yaklaşık 15 metre uçuruma yuvarlanan aracın şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, Günlüce Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevzat Demiroğlu yönetimindeki 09 PB 074 plakalı araç ile S.D idaresindeki 48 AG 979 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Demiroğlu’nun kullandığı ticari araç yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Demiroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer sürücü S.D. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demiroğlu’nun cansız bedeni yapılan olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan S.D.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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