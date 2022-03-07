Menteşe’de tehlike arz eden ağaçlar kesiliyor

Muğla’nın Menteşe ilçesinde tehlike arz eden ve kökleri kurumuş ağaçlar ilgili kurumların raporu sonrası kesiliyor.

Vatandaşlardan gelen ihbar ve dilekçeler doğrultusunda Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Valilik Binası arkası Harput Paşa Sokak’ta bulunan Servi ağaçlarının yan yattığı ve gövde içi çürümenin meydana geldiği, tehlike arz ettiği tespit edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yazışmaları ve bilirkişi raporuna sonrası tehlike arz eden ağaçlar kesilirken, diğer ağaçların da budaması yapıldı.

Kesilen ağaçların yerine önümüzdeki günlerde yeni ağaç dikimi yapılacağı açıklandı.