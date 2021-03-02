Menteşe’de polis ve bekçiler yeni açılan işletmeleri denetledi

Muğla’nın Menteşe İlçesinde polis ve bekçiler tarafından normalleşme ile sabah açılan işletmeler denetlendi, vatandaşlara maske ve mesafe uyarısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı yeni normalleşme açıklamasının ardından yüksek riskli iller arasında yer alan Muğla’da sabah esnaf dükkanını açtı. Yeni normalleşme kararları ile birlikte Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ile bekçiler tarafından ilçe merkezinde denetim gerçekleştirildi.

Yüzde 50 kapasite ile müşteri alan işletmeler denetlenirken, sokakta ise vatandaşlara maske ve mesafe uyarısı yapıldı.