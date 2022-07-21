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Menteşe’de ot yangını
Muğla-Denizli karayolu Karabağlar mevkiinde tarlada çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
MUĞLA 21.07.2022, 17:47
Muğla-Denizli karayolu Karabağlar mevkiinde tarlada çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Karayolu kenarında bulunan tarladaki otlar yanmaya başladı. Bölgede devriye görevi yürüten polis ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Menteşe İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tarladaki ot yangını kısa sürede kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmasının yapıldığı tarlada yangının cam kırığından çıktığı tahmin ediliyor.