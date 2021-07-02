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Menteşe’de ot yangın

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Akkaya Mahallesinde çıkan ot ve çalılık yangını büyümeden söndürüldü.

MUĞLA 02.07.2021, 22:30
Menteşe’de ot yangın

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Akkaya Mahallesinde çıkan ot ve çalılık yangını büyümeden söndürüldü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Menteşe İtfaiye Grup Amirliğine bağlı bir acil müdahale ve bir itfaiye ekibi sevk edildi. Akkaya Mahallesinde evlere akın bölümde çıkan ot ve çalılık yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
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