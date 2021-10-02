Menteşe’de ormana düşen yıldırım yangına neden oldu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yıldırım kaynaklı çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, kırsal Yaylasöğüt Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alana düşen yıldırım kaynaklı olarak çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan çalışmalara başlarken, helikopterler de sortileri ile alevlere havadan müdahale ediyor.