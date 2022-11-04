Menteşe’de motosiklet eğitim alanı açıldı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosiklet eğitim alanı açıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları Müdürlüğü tarafından düzenlenen motosiklet eğitim alanın açılışı yapıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; ” Muğla Menteşe’de motosiklet eğitim alanımız yoktu. Karayolları Müdürümüz ile yaptığımız görüşme sonrasında bu alana asfalt döktüler. Bu alanda sadece emniyet personelleri değil diğer kamu kurum ve kuruluşları ’da bu alanda motosiklet eğitimi verebilecekler. Bundan sonra bu alanda tüm kurumların motosiklet eğitimi verilecek” diye konuştu.