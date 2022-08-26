Menteşe’de minikler hünerlerini sergiledi

Menteşe Belediyesi’nin geleneksel Yaz Kursları, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliklerle sona erdi. Etkinliğe anne babalarıyla katılan ve kursları başarıyla tamamlayan çocukların belgelerini eğitmenleri tarafından verildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, çocukların ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirebilmeleri için açtığı Yaz Kursları etkinliğinde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Menteşe Belediyesi olarak kurslara çok önem veriyoruz. Gerek yazın çocuklara, gerekse kışın yetişkinlere verdiğimiz ücretsiz kurslara sizler de yoğun ilgi gösteriyorsunuz. Bunun için hem çocuklara hem de ailelerine teşekkür ediyorum. Bu yıl 16 kurs açılmış ve bu kurslarımızdan 5-16 yaş arası çocuklarımız yararlanmış durumda. Toplamda bin 650 kurs kaydı alınmış. Bu sevindirici bir rakam. Bu Menteşe Belediyesi ile sizlerin ne kadar bütünleştiğini gösteren bir sayı. O yüzden iyi ki varsınız diyorum. Her yıl binlerce çocuğumuz yaz aylarında birbirinden farklı kurslarla el becerilerini ve kendilerini geliştiriyor, yaz tatilini verimli geçiriyorlar. Yeni arkadaşlıklar kuruyorlar ve sosyalleşiyorlar. Kurslar sayesinde çocuklar eğitimlerinin yanında bireysel yeteneklerini de keşfediyorlar. Tabi bura da anne babalara da çok teşekkür etmek lazım. Hocalarımızın yanında en az onlarında çocukların gelişiminde rol model olarak çok önemli katkıları bulunuyor. Kurslarımızı başarıyla tamamlayan çocuklarımızı tebrik ediyor hepsinin gözlerinden öpüyorum. Kurs eğitmenlerimize katkılarından, siz değerli misafirlerimize de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sizlerle beraber Türkiye’nin en güzel kenti Muğla’nın merkezi Menteşe’yi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Yeter ki beraber olalım.” dedi.

Etkinlikte yaz kurslarının önemine değinen Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban “Bahattin Başkanımızı kutluyorum. Çocukların yaz aylarını ücretsiz yaz kursları sayesinde verimli geçirmeleri çok değerli” dedi.

Konuşmaların ardından kurslara katılan çocuklar çeşitli gösteriler sundular. Anne babaların heyecanla izlediği gösterilerde kurslara katılan çocukların açtıkları sergilerde büyük beğeni topladı.