Menteşe’de kümes hayvanları gösterisi başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu ve Muğla Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği işbirliğinde

gerçekleştirilen 1. Ege Bölgesi Kümes Hayvanları Gösterisi, Menteşe Belediyesi Düğerek Sosyal Tesisleri’nde başladı.

Ege bölgesindeki tüm illerden toplam 290 kümes hayvanının katıldığı etkinlikle hayvanlar; Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Hakemleri tarafından göz, gaga, ayak, kanat, tüy yapısı ve ırklarının standartlarına göre değerlendirilerek puanlanıyor. İlk günkü değerlendirmelerin ardından, 26-27 Kasım Cumartesi ve Pazar günü halka kapılarını açacak olan etkinlikte yarışan kümes hayvanlarını incelemek isteyen vatandaşlar, Menteşe Belediyesi Düğerek Sosyal Tesislerindeki gösteri alanını ziyaret edebilecekler.

1. Ege Bölgesi Kümes Hayvanları Gösterisi Pazar günü düzenlenecek olan ödül töreni ile sona erecek.